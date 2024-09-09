Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ağlıyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından otopsi işlemleri tamamlanırken, bugün ise 8 yaşındaki Narin toprağa verildi.

Narin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

Narin'in otopsiden sonra alınan cenazesinin namazı kılındı.

TABUTUNA DUVAK SARILDI

Minik Narin'in tabutunda ise bir detay göze çarptı. Narin'in ölmeden önce gelinlik giymeyi çok istiyordu. Bu nedenle Narin'in tabutuna duvak sarıldı.

Narin'in annesi bir röportajında, "Son bir hafta boyunca sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu. Bugün kınamız vardı, bugün oğlum askere gidiyordu. Hiçbirini bırakmadılar gerçekleştirelim. Hayatımızı mahvettiler, hayallerimizi yıktılar. Neden bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim?" demişti.

Narin'in cansız bedeni, burada yıkandıktan sonra kendi köyü olan Tavşantepe köyünde defnedildi.