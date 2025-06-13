Natanz Nükleer Tesisi nedir?

Natanz, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin merkezi olarak biliniyor. İsfahan eyaletinde yer alan tesis, yeraltı sığınaklarıyla korunan, yüksek güvenlikli bir yapıya sahip. İran'ın nükleer programında kilit rol oynayan bu tesis, yıllardır Batılı ülkelerin radarında.

Daha önce de hedef olmuştu

2020 yılında tesiste meydana gelen patlamada ciddi hasar oluşmuş, bu olaydan da İsrail istihbaratı sorumlu tutulmuştu. Şimdi ise doğrudan askeri bir saldırıyla hedef alınmış olması, gerilimin ciddiyetini ortaya koyuyor.

İsrail’in kaygısı ne?

Tel Aviv yönetimi, İran’ın nükleer bomba üretmeye çok yaklaştığını savunuyor. Bu nedenle Natanz gibi stratejik tesislerin varlığı, İsrail tarafından “varoluşsal tehdit” olarak görülüyor.