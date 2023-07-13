NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına iştirak etti.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, Kanada Başbakanı, Almanya Başbakanı ve İtalya Başbakanı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede iş birliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.