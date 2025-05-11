Balduk, mesajında anneliğin en kutsal görevler arasında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Hayatın her alanında bizlere rehberlik eden ve sevgisiyle yolumuzu aydınlatan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.

Özellikle iş hayatı ve anneliği aynı anda yürüten emekçi kadınlarımızın gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir. Başta Nazar Tekstil ailesinde yer alan kadın çalışanlarımız olmak üzere, tüm çalışan annelerimizin bu özel gününü içtenlikle kutluyorum.”

Kadın emeğinin toplum ve ekonomi açısından büyük öneme sahip olduğunu da belirten Balduk, mesajında şunları dile getirdi: “Kadın istihdamına verdiğimiz önemle, iş hayatında kadınların güçlendirilmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma açısından da çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.

Nazar Tekstil olarak, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını desteklemeye ve onlara güvenli, adil çalışma ortamları sunmaya devam edeceğiz.”

