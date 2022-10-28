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Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı.

Ameliyatının iyi geçtiği bilinen Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

50 yaşındaki oyuncunun anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi.

Anjiyo oldu

Karaktere hayat veren Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, geniş bir hayran kitlesine sahip.

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