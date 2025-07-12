Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde serinlemek için nehre giren bir kişi bir süre sonra suda kayboldu. Gözden kaybolan şahsın bulunması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kayıp kişinin izindeyken memleketine gelen bir uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, tatil için ailesinin yanına gelen Musa Çal isimli uzman çavuş, nehirde yüzerken aniden gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında hem nehirde hem çevresinde geniş çaplı inceleme yapılıyor. Arama çalışmaları çok sayıda ekip ve su altı arama timinin katılımıyla devam ediyor.