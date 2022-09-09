Nevşehir güne erken saatlerde polis helikopteri sesiyle uyandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir merkezli birçok ilde düzenlenen "Kökünü Kurutma" narkotik operasyonunda sadece Nevşehir'de 75, Mersin'de ise 60 kişinin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

09 Eylül 2022 günü Nevşehir genelinde başlatılan “Kökünü kurutma” çerçevesinde takibi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye'nin bir çok vilayetlerinde gerçekleşirilen hassas değerlendirmeler doğrultusunda, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 292 şüpheliye yönelik, “kökünü kurutma operasyonu” gerçekleştirildi.

Nevşehir’de eşzamanlı dev narkotik operasyonu: Operasyonu bizzat Nevşehir’den yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Nevşehir'de toplam 87 şüpheli, özellikle uyuşturucu satıcıları ve nakledicilerinden 75'i gözaltına alındı” Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nunda katıldığı basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında ; "Takibi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye'nin bir çok vilayetlerinde gerçekleşirilen Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kökünü kurutma operasyonunda bugün Nevşehir merkezli eş zamanlı toplam 153 şüphelinin bulunduğu dosya söz konusuydu.

Bunların bir bölümü dosya içerisinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alınmıştı bugün ise toplam 87 şüpheliden şuana kadar 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı şekilde şuan Mersin'de de 60 gözaltı var. Uyuşturu ile mücadele onusunda özellikle Eğitim Öğretim dönemi açılmadan önce yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Geçmiş yıllarda uyuşturucu ile mücadele kapsamında yakalananların % 70'i batı illerinde yapılırdı. Şimdi ise artık Türkiye'ye doğudan girdiğinden itibaren doğu illerimizde baskılama yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün yüne Yine Nevşehir ve Mersin ilinde yapılan operasyonların büyük bir bölümü metamfetamine yönelik operasyondur.

Özellikle İran sınırından geliyor. Saha baskılamamız ve topyekün mücadelemizi sürdürüyoruz." Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu'ndan yeni görüntüler! Nevşehir'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapmak ve kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile mücadelenin etkinleştirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılına huzur ve güven ortamında başlanılması hedeflenerek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şube müdürlüğünce Kökünü kurutma operasyonu kodlu planlı soruşturma dosyası açılmıştır.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticaretine dair 55 ayrı yakalama yapılmıştır. Bu süreçte; 66 şüpheli hakkında haddi işlem yürütülmüş, 1.049,58 gram esrar maddesi, 940,82 gram metamfetamin maddesi, 45,29 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bu kapsamda bugün sabah saat: 6.30'da ilimiz Nevşehir merkeziyle dört ilçemizde 401 personel ve özel harekat unsuru 69 ekip otası görevlendirilmiş, bir helikopter ile hava desteği sağlanmış 6 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

Planlı soruşturma kapsamında yakalanan 66 şüpheliye ek olarak 87 şüphelinin (Toplam şüpheli 153) uyuşturucu madde ticareti (TCK maddesi 188) ve uyuşturucu madde kullanma (TCK maddi 191) suçlarından yakalanması ve uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 4'ü jandarma bölgesi olmak üzere 86 adrese arama kararı alınmıştır.

Eş zamanlı operasyonda 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 500,91 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve çok sayıda kullanıma hazır parçalar halinde uyuşturucu madde, 8 kök Hint kenevirleri, 4 adet Ekstazi (ecstasy), 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilmiştir.



