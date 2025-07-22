Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde önemli bir eşik aşıldı.

Afetzedeler için toplamda 1.815 konutun inşası tamamlandı. Bunlardan 1.047’si kırsal, 768’i ise merkez mahallelerde olmak üzere, tamamlanan konutların anahtar teslimi ise başladı.

İlçenin 8 kırsal ve 6 merkez mahallesinde inşa edilen konutlar, zemin + 2 katlı yatay mimari esas alınarak, depreme dayanıklı ve sağlam zeminlere inşa edildi. 2+1 ve 3+1 çeşitli büyüklüklerde tasarlanan konutların her biri 90 ile 110 metrekare arasında değişiyor.

Depreme dayanıklı, sağlam zemin üzerinde yükselen konutlar; izolasyon, enerji verimliliği ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Yetkililer, hak sahiplerinin yeni yuvalarına güvenle taşınabilmeleri için çevre düzenlemeleri ve altyapı işlerinin de eş zamanlı sürdüğünü belirtti.

Afetzedeler için yeni konutlar, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, ilçede normalleşme sürecine de ivme kazandırıyor.