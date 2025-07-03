Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevredeki evlere sıçradı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 yangın söndürme aracı ve Ödemiş Belediyesi’ne ait 2 su tankeri ile yapılan yoğun müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Büyük

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 evde ciddi maddi hasar oluştu. Ev sahipleri ve mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam etti.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.