Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Uran Şan, okul çağındaki çocukların omurga sağlığının, kas-iskelet sisteminin korunması için doğru çanta seçimine ilişkin bilgileri paylaştı.

Doç. Dr. Ayça Uran Şan, çocuklarda uygunsuz çanta kullanımının ciddi kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açtığını belirterek, "Sırt çantası ağırlığının çocuğumuzun kilosunun yüzde 10'unu geçmemesi lazım." dedi.

Doğru okul çantası seçimi ve kullanımının çocukların fiziksel sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şan, "Yapılan araştırmalar, çocukluk çağı döneminde uygunsuz çanta kullanımı, bel, boyun, sırt, omuz ağrısı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma hali, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen 'skolyoz', kamburluk olarak bilinen 'kifoz'un da aralarında yer aldığı çeşitli kas-iskelet sistemi sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Şan, "Doğru sırt çantası kullanımı için çanta ağırlığının çocuğumuzun kilosunun yüzde 10'unu geçmemesi lazım. Çocuğumuzun 40 kilogram olduğunu düşünürsek kullanması gereken maksimum ağırlıktaki çantanın 4 kilogramı aşmaması gerekiyor." diye konuştu.