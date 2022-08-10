Sarıkaya ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmenliği mezunu Emine Bulut, düğününü yarıda bırakıp damat Sezer Bulut ile öğretmenlik mülakatı için Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne geldi.

Öğretmen adayı gelin, mülakata gelinliğiyle girerken, damat Sezer Bulut da eşini yalnız bırakmadı.

Bulut, mülakat sonrası gazetecilere, "Mülakat çok güzel geçti. Beni gelinlikle görünce çok şaşırdılar. Fotoğraf çektiler, benim için güzel bir anı oldu" dedi.

Bulut, atanmayı beklediğini ifade ederek, "İnşallah gelinlik uğurlu olur, atanırım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum" diye konuştu.

"Düğünde bizi bekliyorlar"

Damat Sezer Bulut da "Düğünde bizi bekliyorlar. Hayırlısıyla düğünümüzü de bitireceğiz. Eşim inşallah atanır ve çifte mutluluk yaşarız" ifadelerini kullandı.