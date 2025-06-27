Kahramanmaraş’ta öğretmenlerin sağlık alanında bilinçlenmesini amaçlayan eğitim programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte dört ana başlıkta sunumlar yapıldı. “Sağlıklı Hayat Merkezleri” hakkında bilgi veren Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu, bu merkezlerin hizmetlerini anlattı. Uzm. Dr. Burcu Kurşuncu “Aşı Reddi”, Uzm. Dr. Damla Dinçer Bilen “Topuk Kanı Reddi”, Dr. İlknur Baylak ise “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” konularında sunum yaptı.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek eğitim sona erdi.