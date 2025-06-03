Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ataması gerçekleşen öğretmenler, 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren ilişik kesme işlemlerini başlatabilecek. Yer değişikliği başvurusunda bulunan binlerce öğretmen, sonuçlarını e-Devlet şifresi ile MEB Personel Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Yer Değiştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Öğretmenler, yer değiştirme sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilir:

personel.meb.gov.tr adresine giriş yapın. "Yer Değiştirme Sonuçları" sekmesine tıklayın. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyin.

İlişik Kesme İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?

Ataması yapılan öğretmenler, görev yaptıkları kurumlardan ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren gerçekleştirebilecek. İlişik kesme işlemi sonrasında yeni görev yerlerinde göreve başlama süreci başlayacak.