Serseri, Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Hakan: Muhafız gibi birçok başarılı projede rol alan usta oyuncu Okan Yalabık, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak son dönemde sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüsüyle yeniden gündeme oturdu.

Okan Yalabık Kasaba Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Uzun bir aranın ardından dijital bir platformda yayınlanacak olan Kasaba dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yalabık’ın son hali sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

"Bir Zamanların En Yakışıklı Oyuncusu" Paylaşımı Gündem Oldu

Okan Yalabık’ın yeni bir fotoğrafı sosyal medyada "Bir zamanların en yakışıklı erkek oyuncusu" notuyla paylaşıldı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcıların yorumları da ikiye bölündü.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Bazı sosyal medya kullanıcıları:

"İnsan hali bu, hâlâ çok yakışıklı."

"Yıllar acımamış, zaman herkese işlemiş."

"Yaşlansa da karizması yerinde."

şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da oyuncunun yaşlanmış olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Okan Yalabık Kimdir?

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Okan Yalabık, aslen Balıkesirli bir ailenin ikinci çocuğudur. İlköğrenimini Maçka İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Yalabık, oyunculuğa olan ilgisini çocuk yaşlarda keşfetti.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. İlk profesyonel tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenen Martı adlı oyunla yaşadı.

Kariyerine;

Gülüm ,

Kolay Para (sinema),

Yılan Hikayesi ,

Serseri ,

Hatırla Sevgili , 'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu! İçeriği Görüntüle

Muhteşem Yüzyıl ,

Vatanım Sensin ,

Hakan: Muhafız

gibi projelerle devam etti.