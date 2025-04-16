18 yıl önce evlendikten sonra Avrupa’ya yerleşen Emine Çelik, eşinin ata mesleği olan bıçakçılıkla ilgilenmeye başladı. 2012’de Türkiye’ye dönerek önce Hartlap Mahallesi’nde küçük bir atölye kurdu, ardından Demirciler Çarşısı’nda imalat sürecini sürdürdü.

Geçtiğimiz yıl TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) ve DOĞAKA'nın (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının) hibe desteğiyle kendi bıçak fabrikasını kuran Çelik, KOSGEB’den aldığı destekle üretimini büyüttü. Bugün 15 kişiye istihdam sağlayan Çelik, geleneksel yöntemlerle günde 3 bin bıçak üretiyor. Ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere dahil 24 ülkeye ihraç ediyor.

Yurt dışındaki tecrübelerini geleneksel üretimle harmanladığını belirten Çelik, devletin sunduğu desteklerin işlerini büyütmede büyük rol oynadığını söyledi. Üretim sadece mutfak bıçaklarıyla sınırlı kalmayıp, tarihi filmlerde kullanılan çakı, kılıç, çarık ve yemeni gibi ürünleri de kapsıyor.