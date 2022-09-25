Mutfakta zaman geçirmek, alıverişe birlikte çıkmak, sofrada ailece yemek yeme alışkanlığı, hatta evdeki bireylerin egzersiz yapması çocuklar tarafından gözlemleniyor. Okul çağına gelmiş çocuklarımız evde elde ettikleri kazanımların üzerine yenilerini eklemeye başlıyor. Okulların açılması, bir yandan da sonbaharın gelmesiyle covid vaka sayılarının artışa geçmesi bağışıklık sistemini tekrar gündeme getirdi. Ailelerin bu konudaki hassasiyetinden şüphem yok; Çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor. Ben de okul döneminde beslenmeyi güncel araştırmalarla bir kez daha ele alalım istedim.

Sağlıklı atıştırmalıklar

Çocuğunuz okuldan eve döndüğünde tercihi sağlıklı atıştırmalıklar mi yoksa abur cuburlar mi oluyor? Eğer cevabiniz abur cuburlar ise bu tutumunuzu değiştirmenizi öneririm. Cell dergisinde, önceki aylarda yayımlanan araştırmanın bulguları, diyette alınan basit şekerin, bağırsak mikrobiyotasını değiştirdiğini, diyabet riskini artırabileceğini, kilo alımına yol açabileceğini belirtiyor. Akşamüzeri okuldan dönen veya yemekten sonra atıştırmalık isteyen çocuğunuzu bu anlamda yönlendirmeniz önemli. Kuru meyvelerle hazırlayabileceğiniz kurabiye, ev cipsi veya kek sağlıklı bir alternatif olabilir. Çocuklarınızın gün içinde ara öğün yemesine de özen gösterin. Burada tercihiniz paketli gıdalar yerine meyveler ve yağlı tohumlar olmalı. Fındık, badem ve cevizle kuru-taze meyveler en iyi ara öğün seçenekleridir. Market alıverişinizde en çok sebze ve meyve reyonunda vakit harcayın. Sebze ve meyveyi mevsiminde tercih edin, çocuklarınızı da bu yönde bilgilendirin.

Yumurtayı unutmayın

Yumurta, 6 gram protein içeriğiyle kaliteli protein denildiğinde akla ilk gelmesi gereken besinlerdendir. Öylesine ki, anne sütünden sonraki en değerli protein kaynağıdır. Çocuğunuz için; büyüme ve gelişme döneminde hayvansal protein kaynağı olarak et, tavuk ve balık tüketiminin de önemi büyük. Fakat artan gıda fiyatları ile bu pek mümkün olamayabiliyor. Her gün bu tür yemekler pişirme imkânınız yoksa mutlaka yumurta yedirin. Yumurta genel olarak kahvaltıda akla gelse de aslında çok yönlü bir besin.

Gün içinde salatalara eklenebilir veya çorbalarınızın besleyici değerini artırmak için yumurta ile terbi eleyebilirsiniz.

Uyku obezite ilişkisi

Yeterli uykunun güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmazların başında geldiğini biliyorsunuz. Uyku düzeni, çocukların ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişiminde önemli rol oynuyor. Uyku esnasında vücutta stres hormonları azalırken, büyüme hormonu üretiminde artist görülüyor. Uyku düzeni bazı çocuklarda görülüyor.

Uyku düzeni bazı çocuklarda erken yaslarda oluşur; bazı çocukların ise uyku ile başı dertte olabiliyor. Yaz tatili sonrasında değişen uyku saatlerine dikkat etmelisiniz. Siz ebeveynlere tavsiyem; çocuklarınızın sağlığı için erken yasta düzenli uyku alışkanlığı edindirmeniz.

Kısa süre önce yayımlanan bir çalışma da bu tavsiyeyi doğrular nitelikte.

Çalışmanın sonuçları, gece uykusu 8 saatten az olan ergen bireylerin, yeterli uyku uyuyanlara kıyasla fazla kilolu ve obezlik ihtimallerinin daha yüksek olduğunu vurguluyor. Gençlere önerim; kaliteli ve yeterli uyuyun, sağlıklı ve zinde kalın.