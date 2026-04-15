Bakanlar Kahramanmaraş’a ulaştı

Silahlı saldırının ardından gelişmeleri yerinde takip etmek üzere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’a geldi.

Bakanların bulunduğu uçak kısa süre önce havalimanına iniş yaptı.

Saldırı sonrası inceleme yapılacak

Heyetin, saldırının gerçekleştiği okul başta olmak üzere hastanelerde yaralıları ziyaret etmesi ve yetkililerden bilgi alması bekleniyor.

Açıklama bekleniyor

Bakanların kentte yapacakları incelemelerin ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmaları öngörülüyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.