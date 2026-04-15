Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı Türkiye’yi sarsarken, olayda 3’ü öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.

Vali Ünlüer’den dikkat çeken açıklama

Mükerrem Ünlüer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." ifadelerini kullandı.

Baba gözaltına alındı

Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet teşkilatında üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenilen baba hakkında, silahların muhafazası ve olası ihmal iddiaları çerçevesinde işlem başlatıldığı bildirildi.

Silahların kaynağı araştırılıyor

Güvenlik birimleri, saldırıda kullanılan silahların nereden temin edildiğini detaylı şekilde inceliyor.

Ayrıca saldırganın dijital verileri ve bağlantıları da soruşturma kapsamında analiz ediliyor.

Adli süreç sürüyor

Gözaltındaki şüphelinin işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.