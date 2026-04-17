Popstar ile tanınmıştı

2000’li yılların başında ekranlara damga vuran Popstar yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Rıza Tamer’in vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Yarışma sonrası müzik kariyerine devam eden Tamer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Evinde fenalaştı

Edinilen bilgilere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde yaşayan sanatçı, akşam saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı.

İddiaya göre rutin ilaçlarını aldıktan sonra dinlenmek üzere uzanan Tamer, kısa süre sonra solunum sıkıntısı ve bulantı yaşamaya başladı.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evde yapılan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde beynine bir süre oksijen gitmediği tespit edildi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen ünlü şarkıcı hayatını kaybetti.

“Şoktayım” sözleriyle duyurdu

Sanatçının vefat haberini basın danışmanı kamuoyuna açıkladı.

Danışman, “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle acı haberi duyurdu.

Sanat dünyasında büyük üzüntü

Rıza Tamer’in ani ölümü, hem hayranlarını hem de müzik camiasını yasa boğdu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı taziye mesajları paylaşırken, sanatçının yaşamını yitirmesi “zamansız kayıp” olarak değerlendirildi.