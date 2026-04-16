Kahramanmaraş’taki saldırının yeni detayları ortaya çıktı

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, bir öğretmen ile silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi'nin bıçaklı müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi'nin emniyete verdiği ifade saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

“Silah seslerini duyunca balkona çıktım”

Olay anını anlatan N.B., ilk olarak dışarıdan gelen seslerle şüphelendiğini belirtti. N.B, bir kamu kurumunda çalıştığını ancak yıllık izinde olduğunu, saldırının gerçekleştiği okulda 2 çocuğunun öğrenim gördüğünü, evi ile okulun yakın olduğunu söyledi.

Olay günü eşinin saat 12.30 sıralarında kızını okula götürdüğünü belirten N.B, kendisinin evde kaldığını, saat 13.30 sularında dışarıdan silah ve çekiç sesleri duyduğunu, seslerin artması üzerine balkona çıktığında okuldaki öğrencilerin kaçıştığını gördüğünü aktardı.

"Arka kapıdan binaya girdim"

Bunun üzerine gelen seslerin silah sesi olduğunu anladığını belirten N.B, "Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Okulun arka kapısından, kantin bölümünden bina içerisine girdim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm." ifadelerini kullandı.

Velinin en kritik anı ise saldırgana müdahale ettiği anlar oldu:

"Ben de yardım etmek ve şahsın başka birisine zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. Görünüş itibarıyla yaşını tahmini 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarıyla bir defa bıçağı bacağına salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkasına zarar vermesini önlemekti."

“Polis gelince yaralılara koştum”

Saldırgan Mersinli'nin kendilerine direnmeye devam ettiğini, okula gelen bazı velilerin de saldırgana tekme atmaya çalıştığını, bunun ardından saldırganın kollarını tutmaya çalıştığını bildiren N.B, "Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kalkarak sınıfta bulunan yaralı çocuklara yardım etmek için şahsı polislere bırakıp buradan ayrıldım." beyanında bulundu.

Veliler müdahale etti, saldırgan sınıfa alındı

Okula gelen bazı velilerin Mersinli'yi linç etmeye çalıştığını, bunun üzerine polislerin saldırganı bir sınıfın içine çekerek muhafaza altına aldıklarını belirten N.B, diğer velilerle birlikte yaralılara yardım ettiklerini kaydetti.

“Oğlum tuvalete kilitlenerek kurtuldu”

N.B, saldırganın bulunduğu bölgede yaşadıklarının ardından oğlunu sınıfta bulamadığını, eşinin kendisini arayarak oğlunun eve geldiğini söylediğini, bundan sonra aynı okuldaki kızını da alarak evine gittiğini anlattı.

Evine gittiğinde oğlunun yaşadıklarını anlattığını dile getiren N.B, "Oğlum, silah sesleri gelince kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını, daha sonra öğretmenin gelerek 'Tuvalette biri var mı' demesi üzerine çıktığını ve geldiğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Aynı sınıftan 2 öğrenci hayatını kaybetti

N.B., oğlunun sınıfından iki öğrencinin hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan acının büyüklüğüne dikkat çekti.

Olayda kullanılan bıçağın kendisine ait olmadığını ve olay yerinde kaldığını da sözlerine ekledi.