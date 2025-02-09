İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini artırdığını hatırlattı.

1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 111 bin 476 adet denetim, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, bu dönemde 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini bildiren Yerlikaya, toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.