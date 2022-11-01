AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşma programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çelik, açıklamalarında şunları kaydetti;

"Bunun adı demokrasi değil yıkım siyasetidir"

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis Teşkilatımıza jandarma Teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın milletimizin huzuru refahı için çalışan bu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından veya buna göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Bunu söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir.

Demokrasilerde Ana Muhalefet partileri son derece kritiktir, sayın Kılıçdaroğlu bu görevi yerlerde sürümektedir. Bu son derece yakışıksız olmuştur sayın Kılıçdaroğlu’nun polis Teşkilatımızdan ve jandarma Teşkilatımızdan açık bir şekilde özür dilemesi gerekir. Üst üste gelen provokasyonlar sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu provakasyon yakın zamanda birkaç gün önce Türk Silahlı kuvvetlerine dönük olarak kimyasal silah kullanıyor diye atılan iftira halkasının yeni bir utanç verici devamıdır.