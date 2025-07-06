Müşterileri Omzunda Karşılıyor, Fotoğraf Çekilmek İçin Gelenler Var

İstanbul'dan bir arkadaşından aldığı ve yaklaşık 1,5 yıldır baktığı iguanayla birlikte müşterilerini karşılayan Güner Öztürk, Ökkeş'in sosyal yapısının herkesi şaşırttığını söyledi. Çay, kahve servisine bile zaman zaman Ökkeş'le çıkan Öztürk, il dışına çıktığında dahi iguanayı yanından ayırmıyor.

Ökkeş'in sadece belde halkının değil, çevre köylerden gelenlerin de ilgisini çektiğini belirten Öztürk, "Beldemiz küçük olduğu için Ökkeş'in şöhreti herkes tarafından biliniyor. Fotoğraf çekilmek için gelenler oluyor." dedi.

Beşiktaş Maçlarına Bile Gitti!

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Öztürk, Ökkeş'le iki kez İstanbul'a giderek Beşiktaş maçlarını tribünden izlediklerini belirtti. İguananın doğum yerinin Çorum olduğunu aktaran Öztürk, "Ökkeş Beşiktaş'a şans getiriyor. Onunla birlikte maçlara gitmek ayrı bir keyif." diye konuştu.

Öztürk ayrıca Ökkeş'in sağlığına çok önem verdiklerini, düzenli veteriner kontrolünden geçirdiğini de sözlerine ekledi.

"Omuzumdan Hiç İnmiyor"

Kafede çalışan Barış Karaarslan ise Ökkeş'in bakımıyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Ökkeş çok sakin ve zararsız bir hayvan. Genellikle otla besleniyor. Çay, kahve servislerine bazen onunla birlikte çıkıyorum. İlk kez görenler biraz çekiniyor ama sonrasında herkes seviyor. Hatta 'Maça giden iguana' diye anılıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Kafenin müşterilerinden Yusuf Laleli de Ökkeş'in oldukça ilginç ve sevimli bir hayvan olduğunu belirterek, "Kafeye gelen herkes ilk olarak Ökkeş'i fark ediyor. Fotoğraf çektiriyorlar, çocuklar çok seviyor." dedi.