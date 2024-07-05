Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yaz aylarında orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Başkan Toptaş, yeşil vatanın kül olmaması için özellikle ormanlık ve ağaçlık alanlarda ekstra dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Başkan Toptaş, ormanların korunmasının önemine dikkat çekerek, "Ormanlarımız bizim için çok önemli, onlar bizim ciğerlerimiz," ifadelerini kullandı. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları riskinin de arttığını vurgulayan Başkan Toptaş, vatandaşların yangın tehlikesine karşı duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Toptaş, orman yangınlarının büyük maddi ve manevi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "Ormanlarımızı korumak için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Piknik alanlarında ateş yakarken, sigara izmaritlerini söndürmeden atmaktan kaçınmalıyız. Küçük bir kıvılcım bile büyük bir felakete dönüşebilir," dedi.

Başkan Toptaş, vatandaşları yangın tehlikesine karşı bilinçlendirmek için çeşitli bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti. Orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin ve dikkat edilmesi gereken hususların vatandaşlara duyurulacağını ifade etti.

Toptaş, orman yangınları ile mücadelede belediye olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini, itfaiye ekiplerinin yangınlara karşı her zaman hazır olduğunu söyledi. "Yangınlara karşı her zaman tetikteyiz ve halkımızın desteği ile ormanlarımızı koruyacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın yaptığı bu uyarılar, yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı önemli bir hatırlatma niteliğinde. Ormanların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için tüm vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Aksu Haber olarak, bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz.