Kurduğu çadırlarla aileleri güneşten koruyan Onikişubat Belediyesi, tatlı ve su ikramıyla da gönüllere dokundu, Sosyal belediyeciliğin öncüsü Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, farkını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) gösterdi.

Model alınan eğitim yatırımları ve projeleriyle öğrencileri sınava hazırlayan Onikişubat Belediyesi, sınav heyecanında da yanlarında oldu.

Onikişubat ilçesinde ikamet eden binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği YKS maratonunun Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik testi oturumu tamamlandı. 2 gün süren sınavlara girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okullara geldi.

Ayrıca güneşten korumak için çadır kurulmasının ince bir düşünce olduğunu belirten veliler, Onikişubat Belediyesi farkını bir kez daha gördüklerini söyledi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt