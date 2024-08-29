Büyükşehir Belediyesi, bugün Onikişubat ve Andırın’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün Onikişubat ve Andırın ilçelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.