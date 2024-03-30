AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “İlçemizin tüm mahallelerini ziyaret ettik. Tüm teşkilat üyelerimize, İttifak ortağımız MHP teşkilatlarımıza ve bizleri bağrına basan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın desteğiyle kırsal mahallelerimizden merkez mahallelerimize tüm eksiklikleri giderecek, el birliğiyle Onikişubat’ı Türkiye’ye örnek bir ilçe haline getireceğiz. Onikişubatlılarla başaracağız” dedi.

Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında göreve geldikleri takdirde ilk işlerinin depremin etkilerini ortadan kaldırmak olduğunu açıkladı. Kırsal mahallelerden merkez mahallelere hızlı bir yenilenmenin başlayacağını açıklayan Toptaş şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli Onikişubatlılar; adaylığımızın açıklandığı günden bu yana Onikişubatımızın tüm mahallelerini tek tek ziyaret ettik. Tüm teşkilat üyelerimize, İttifak ortağımız MHP teşkilatlarımıza ve bizleri bağrına basan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerde bize iletilen talep ve önerilerin birini bile ıskalamayacağız, bundan emin olun.”

Onikişubatlılarla Başaracağız

Onikişubat’ın tüm mahallelerini ziyaret ettiklerini de açıklamalarına ekleyen Başkan Adayı Hanifi Toptaş, seçimin Onikişubat için hayırlı olmasını diledi. Toptaş, “Yaşadığımız asrın felaketinin ardından yeniden yapılanan Onikişubat’ımız için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin de destekleriyle, kırsal mahallelerimizden merkez mahallelerimize tüm eksiklikleri giderecek, el birliğiyle Onikişubat’ı Türkiye’ye örnek bir ilçe haline getireceğiz. Daha dirençli ve güvenli, huzurla yaşayacağımız Onikişubat’ı birlikte inşa edeceğiz. Onikişubatlılarla başaracağız” ifadelerini kullandı.

