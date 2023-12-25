Operasyonlar neticesinde 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.