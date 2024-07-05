İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.



