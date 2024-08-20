Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak/Hakurk’ta düzenlediği nokta operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.
MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi.
MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı.
Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR