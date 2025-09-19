Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, rüzgar hızının zaman zaman saatte 71 kilometreye kadar ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personelle cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor. Antalya/Alanya yangınına ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınlara da değinerek, "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden, Yeşil Vatan'ımızı savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Adana da alevler arasında

Adana'nın Sarıçam ilçesinin Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'de sabah saatlerinde rüzgarın çok şiddetli esmesi ve zaman zaman yön değiştirmesinin hem hava ekipleri hem de kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

"Önümüzdeki saatler itibarıyla rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini bekliyoruz. İnşallah daha etkili bir şekilde müdahale etmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor"

Bölgede sürekli yön değiştiren şiddetli bir rüzgarın hakim olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Bu da zaman zaman hava araçlarımızın çalışmasının etkiliyor. İnşallah yerleşim yerlerimize girmeden yangını önlemek için devletimiz tüm imkanlarıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor."