Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına orta hasarlı bina sakinleri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen açıklamada bina sakinleri yaşadıkları mağduriyeti dile getirirken biran önce çözüm beklediklerini ifade ettiler.epremin üzerinden aylar geçmesine rağmen ilçe belediyelerinin orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için hiçbir ruhsat vermemesine vatandaşlar, tepki gösterdi.

Basın açıklamasında, orta hasarlı bina sakinleri, orta hasarlı binaların ve imara kapatılan alanlardaki binaların mağdurları olduklarını belirtti.

6 Şubattan günümüze geçen zamana rağmen orta hasarlı binaların durumunun hala belirsiz olduğunu ve mikro bölgelendirme adı altında imara kapatılan alanlarla ilgili umut verici açıklamalar veya çözüm çalışmalarının yapılmadığını ifade ettiler.

Malikler, verilen hasar tespit raporlarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti ve yetkililerden bu raporların gözden geçirilmesini talep etti.

Ayrıca, geçici yerleşim için kira fiyatlarının yüksek olduğunu ve bu konuda şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, sadece bir çekiçle yapılan hasar tespitlerinin bilimsel olmadığını ve yeniden hasar denetlemesi yapılmasını istediklerini belirtti.

Basın açıklamasının sonunda vatandaşlar, yetkililerin seslerini duymasını talep ederek "uygun olmayan alan saçmalığına bir an önce son verilmesini" istediklerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta orta hasarlı bina sahipleri, durumlarının hala çözülmediğini ve yetkililerin konuya gereken önemi vermesini beklediklerini dile getirdi.