Osmaniye'de bir firmaya ait 18,8 ton çelik hasırı çalan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmanın 18,8 ton çelik hasırının çalınmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi çaldıkları ürünle Hatay'da yakaladı.
Osmaniye'ye getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA