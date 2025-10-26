Osmaniye'de bir firmaya ait 18,8 ton çelik hasırı çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmanın 18,8 ton çelik hasırının çalınmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi çaldıkları ürünle Hatay'da yakaladı.

Osmaniye'ye getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA