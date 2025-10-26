TSE Personel Alımı Kadro Dağılımı (2025)
TSE tarafından yayımlanan ilana göre kurumun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 91 yeni personel alınacak.
Kadro dağılımı şu şekilde:
-
🧑🔬 57 Mühendis
-
⚗️ 4 Kimyager
-
📋 4 Denetçi Yardımcısı
-
🔧 8 Tekniker
-
🧾 10 Memur
-
🛡️ 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
-
🌿 1 Bahçıvan
-
🚗 2 Şoför
-
🧹 1 Odacı
TSE Personel Alımı Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?
TSE personel alımı başvuruları 1 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını yalnızca dijital ortamda e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Başvuru adresleri:
Sınav Süreci ve Değerlendirme
Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, mezun oldukları programlar ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan en düşüğe sıralanacak.
Her bir pozisyon için atama yapılacak sayının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Sözlü sınava katılacak adayların listesi 20 Kasım 2025’te
👉 www.tse.org.tr
👉 Kariyer Kapısı Platformu
adreslerinden duyurulacak.
TSE Personel Alımı İçin Önemli Tarihler
|Aşama
|Tarih
|Başvuru Başlangıcı
|1 Kasım 2025
|Başvuru Bitişi
|10 Kasım 2025 (23.59)
|Sözlü Sınav Listesi
|20 Kasım 2025
Başvuru Şartları ve Detaylar
Adayların ilgili kadro için belirtilen öğrenim şartlarını ve KPSS puan kriterlerini taşıması gerekiyor.
Ayrıntılı başvuru şartları ve pozisyon bazlı özel koşullar, TSE’nin Resmî Gazete ilanında ve kurumun duyurular sayfasında yer alıyor.