İl Jandarma Komutanlığı ve merkez ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve 7 yıl 155 gün hapis cezası ile aranan B.K'yi, teknik ve fiziki takip sonucu yakaladı.