Adana Valisi Köşger, depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti Adana Valisi Köşger, depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti

İl Jandarma Komutanlığı ve merkez ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve 7 yıl 155 gün hapis cezası ile aranan B.K'yi, teknik ve fiziki takip sonucu yakaladı.

Kaynak: Anadolu ajansı