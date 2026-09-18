Tartışma Kısa Sürede Şiddete Dönüştü

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Didar F. ile eşi Kaygusuz F. arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çift arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaygusuz F., eşi Didar F.'yi darp etti. Aldığı ağır darbelerle genç kadın evde fenalaşarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki Didar F., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ani ve acı ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Eşini darbederek ölümüne neden olan Kaygusuz F. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 2 kişi daha emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.