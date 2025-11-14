Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akaryakıt istasyonu girişinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna giren plakası henüz öğrenilemeyen H.D. idaresindeki tır, Emin Cankurt'a (86) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Cankurt'un cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır sürücüsü H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı