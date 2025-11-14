1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendi. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını belirterek, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak." ifadesini kullandı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının, 15 Kasım'da başlayacağını anımsatan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekerek, kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.