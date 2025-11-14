Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidimiz Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Kız kardeşinin yazdığı "Ağabeyim, iyi misin?" mesajına yanıt veren Kuyucu, "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" dedi. Bunun üzerine ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyen Kuyucu'nun kız kardeşi, "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." diye yazdı. Şehit Kuyucu, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." yanıtını verdi.

Şehidin naaşı cuma namazına müteakip Musalla Mezarlığı Namazgâhı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’ne defnedilecek.