Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından gündeme taşınan, 18 yaşından küçük suçlulara yönelik ceza artışını öngören düzenlemenin 11. Yargı Paketi'nde yer almayacağı kesinleşti.

Bu düzenleme yerine, TBMM’de çocuğun üstün yararı ilkesini merkeze alan ve özellikle “suça sürüklenen çocuklar” konusunu kapsamlı biçimde inceleyecek bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Minguzzi’nin yaşıtları tarafından öldürülmesi ve son dönemde 18 yaş altı çocukların şiddet olaylarında kullanılması üzerine, 15–18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılması taslakta yer almıştı. Ancak bu yaklaşım rafa kaldırıldı.

AK Parti’nin diğer siyasi partilerle birlikte Meclis’e sunacağı ortak öneride, Anayasa’nın 41. maddesi de dikkate alınarak “çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu” kurulması istenecek. Önerinin Genel Kurulda kabul edilmesiyle birlikte komisyon çalışmalarına başlayacak.

Kurulacak komisyonda, suç işleyen çocukların durumu, mevcut uygulamalar, yasal ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alınacak. Çalışmalar kapsamında farklı kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da dinlenecek; çocukların suça itilmesini engellemeye yönelik politika önerileri değerlendirilecek.

Komisyonun görev süresi 3 ay olacak; ihtiyaç duyulması hâlinde süre 1 ay daha uzatılabilecek. Ayrıca komisyon, çalışmaları Ankara dışında da sürdürebilecek.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik olası düzenlemeler, komisyonun hazırlayacağı rapordaki değerlendirmeler ışığında yeniden şekillendirilecek.

Öte yandan 11. Yargı Paketi’nde, örgütlü suçlar kapsamında çetelere verilen cezanın iki katına çıkarılması öngören düzenleme korunuyor. Böylece ceza artışı çocuklara değil, çocukları suça yönlendiren çete yapılanmalarına uygulanacak.

Paket kapsamında ayrıca, kripto varlık ya da banka hesap bilgilerini başkalarına vererek dolandırıcılık yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesine yönelik madde de bulunuyor. Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin suçta kullanılması hâlinde de aynı ceza uygulanacak.

11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki perşembe günü Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.