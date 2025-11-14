11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait “C-130” tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesinin ardından uçakta bulunan 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit düştü. Şehitlerin naaşları 13 Kasım günü Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na ulaştı. Şehitlerin naaşları düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Türkiye şehitlerine ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden, 'HAFspokesperson' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabı, henüz şehit naaşları toprağa bile verilmemişken C-130 filosunun görsellerini, “Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma” notu ile paylaştı.

Paylaşım kullanıcılar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Hava kuvvetleri yaptığı paylaşımı tepkilerin ardından silse de Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a Şifahi Nota verdi.

Şifahi Nota, devletler arasında yazılı olmayan, sözlü olarak iletilen diplomatik bildirimlere verilen addır. Daha açık bir ifadeyle: bir devletin, başka bir devlete veya diplomatik temsilciye resmî fakat sözlü şekilde ilettiği mesajdır. Genellikle tutum bildirme veya bir konuyu diplomatik dille iletme amacıyla kullanılır.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM

Tepki çeken paylaşımın ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri hesabından, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis'in 12 Kasım tarihinde, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na yazdığı taziye mektubu "Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" notuyla paylaşıldı.

Taziye mektubu paylaşımının altına da tepki yorumlara gelmeye devam edince bunu da silen Yunan Hava Kuvvetleri, ardından taziye mektubu bu kez yorumları kapatarak tekrar paylaştı.

12 Kasım tarihli Grigoriadis'in mektubunda şu ifadelere yer verildi: