Altın güvenli görülen bir yatırım aracı olarak hala zirvedeki yerini korusa da dalgalı ve öngörülemez bir seyir izlemesi yatırımcıların ilgisini daha kazançlı görünen madenlere özellikle de gümüş emtiasına kaydırıyor.

ABD'de hükümetin açılması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz indiriminin gerçekleşeceği beklentisi, jeopolitik gelişmeler gibi pek çok faktör altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Bugün 4 bin 192 dolar seviyesinde olan ons altın bu hafta 4 bin 230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Gram altın da 5 bin 705 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gümüşün yurt içinde gramı 72,11 lirayken, onsu ise yüzde 1,31 artışla 52,97 dolar oldu.

Gümüşün fiyatı 54 doların üzerine çıkarak geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine yöneldi. Ons fiyatı yalnızca bir haftada yüzde 13, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 90 artış kaydetti.

Gümüş yıl başından bugüne kadar yüzde 90, altın ise yüzde 61 yükseldi. Haftalık kazanç olarak baktığımızda altın yüzde 6,5 ile gümüşün neredeyse yarısı kadar.

Analistler, yılın geri kalanında tablonun gümüşün lehine olduğunu vurguluyor.