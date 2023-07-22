Hava Sıcaklıklarında Son Günlerde Görülen Yükseliş Araç Klimalarına Duyulan İhtiyacı Artırırken, Bu Cihazların Tamir Ve Bakımını Yapan Servislerde De Yoğunluğa Neden Oldu.

Kahramanmaraş Sanayi Sitesinin Yolunu Tutan Vatandaşların Bir Kısmı Çalışmayan Araç Klimalarını Tamir Ettirmeye Çalışırken Bir Kısmı da Gaz Bastırma İşlemi Uygulatarak Klima Bakımlarını Tamamlamaya Çalışıyor.

Klimaların Aynı Motorlar Gibi Yıllık Bakıma İhtiyaç Duyduğunu Belirten Oto Elektrik Ve Klima İşi Yapan Mehmet Kalkan Küçük Masraflardan Kaçıldığı Takdirde Yüksek Maliyetli Arızaların Yaşanabileceği Konusunda Uyarıda Bulunuyor.