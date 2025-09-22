Yapılan açıklamada otomotiv sektörünün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi. Bu kapsamda, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla binek otomobili ithalatında mali yükümlülükler getirildi. Resmi Gazete’ de yayımlanan karara göre bazı araçlara yüzde 30’a varan ek mali yük geliyor.

Kimleri Etkileyecek?

Düzenleme, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki ülkelerden getirilecek otomobiller için geçerli. Yani örneğin Almanya’dan alınan bir araç etkilenmeyecek ama Çin, Güney Kore veya başka ülkelerden getirilen araçlar bu düzenlemeye tabi olacak.

Hangi Araçlara Ne Kadar Ek Vergi Geldi?

Yeni uygulamayla birlikte:

Benzinli ve dizel (konvansiyonel) ile hibrit (plug-in hariç) otomobiller için

➤ %25 ya da en az 6.000 dolar

Plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) araçlar için

➤ %30 ya da en az 7.000 dolar Takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Tam elektrikli otomobiller için

➤ %30 ya da en az 8.500 dolar

Ek vergi olarak uygulanacak.