Ardahan ve Kars, Eylül ayının son günlerinde kışı aratmayan manzaralarla karşılaştı. Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışı ve sise dönüştü. Bülbülan Yaylası ve Kağızman ilçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan ile Artvin arasında yer alan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası, kar yağışı sonrası tamamen beyaza büründü. Yaylada ayrıca yoğun sis etkili olurken, kışı aratmayan görüntüler oluştu. Soğuk hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, doğa adeta kartpostallık görüntüler sundu.

Kars’ın Kağızman ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek noktalarında hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. Kağızman’ı çevreleyen dağlar karla kaplanırken, bölgede soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimleri ile bazı yaylalarında da kar yağışı etkili oldu.