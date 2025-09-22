Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında sinemaseverlere büyük bir müjde verdi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festival süresince 80 şehirde yaklaşık 1500 sinema salonunda tüm film biletlerinin sadece 80 TL olacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalde, yerli ve yabancı filmler beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat."

Festival boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki sinema salonlarında geçerli olacak kampanya, sinema kültürünü desteklemek ve izleyicileri salonlara çekmek amacı taşıyor.

Bu özel festival, hem sinema salonlarının hareketlenmesini hem de izleyicilerin daha uygun fiyatla sinema keyfi yaşamasını hedefliyor. Normalde 100 TL ile 200 TL arasında değişen sinema bileti fiyatları, bu kampanya sayesinde sadece 80 TL olacak.

Kahramanmaraş Cinemaximum'da vizyonda olan filmler ise; Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, Korku Seansı 4: Son Ayin, Super Charlie, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, Jester 2, Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5, Geleceğe Dönüş, İntikam Gecesi.