Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yurt içi altın piyasasını da etkiliyor.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 5012 TL seviyesinin üzerine çıkarak son haftaların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Çeyrek altın 8211 TL , yarım altın 16425 TL, tam altın ise 32750 TL seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde fiyatlarda dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki artış etkili oldu.

Kuyumcular, altın alım-satımı yapacak vatandaşlara ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve piyasayı yakından takip etmelerini öneriyor.