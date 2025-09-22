Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine Türkiye'nin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başladığı hatırlatıldı.

Söz konusu yükümlülüklerin ilerleyen süreçte tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellendiği ve halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışılmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir."