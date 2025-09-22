Filenin Efeleri tarih yazdı.. Türkiye çeyrek finalde!
Filenin Efeleri tarih yazdı.. Türkiye çeyrek finalde!
  • Kullanılan oy sayısı 24.732

  • Geçerli oy sayısı 24.393

  • Boş oy sayısı 135

  • Geçersiz sayısı 204

  • Ali Yıldırım Koç 12.068,

  • Sadettin Saran 12.325

Sadettin Saran Kimdir?

  • Doğum: 30 Ağustos 1964, Denver/ABD

  • Eğitim: Kentucky Üniversitesi, Makine Mühendisliği (spor bursu ile)

  • Sporculuk Kariyeri: Türk Milli Yüzme Takımı kaptanı, Türkiye rekorları sahibi

  • Dil: İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca

  • Kariyer: Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı; medya, spor yayıncılığı ve turizm alanında faaliyet gösteriyor.

  • Fenerbahçe ile Bağı: Kulübün Yüksek Divan Kurulu üyesi, uzun yıllardır başkanlığa adaylık sinyali veriyordu.

Yönetim Kurulu Listeleri

Ali Koç’un listesi: Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran’ın listesi: Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

⚽ Fenerbahçe’de yeni dönemin nasıl şekilleneceği, Sadettin Saran ve ekibinin atacağı adımlarla netleşecek.