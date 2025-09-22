-
Kullanılan oy sayısı 24.732
-
Geçerli oy sayısı 24.393
-
Boş oy sayısı 135
-
Geçersiz sayısı 204
-
Ali Yıldırım Koç 12.068,
-
Sadettin Saran 12.325
Sadettin Saran Kimdir?
-
Doğum: 30 Ağustos 1964, Denver/ABD
-
Eğitim: Kentucky Üniversitesi, Makine Mühendisliği (spor bursu ile)
-
Sporculuk Kariyeri: Türk Milli Yüzme Takımı kaptanı, Türkiye rekorları sahibi
-
Dil: İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca
-
Kariyer: Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı; medya, spor yayıncılığı ve turizm alanında faaliyet gösteriyor.
-
Fenerbahçe ile Bağı: Kulübün Yüksek Divan Kurulu üyesi, uzun yıllardır başkanlığa adaylık sinyali veriyordu.