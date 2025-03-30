Kahramanmaraş'ın işlek caddelerinden Şekerdere Caddesi'nde bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir araç takla atarak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araç içerisinde sıkışan sürücünün yardımına ilk olarak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri koştu.

İtfaiye erleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürüterek araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Şekerdere Caddesi, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.